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США: Російський суд лише підтвердив, що РФ не посередник, а агресор для України

Пятница, 17 декабря 2021, 12:52
США: Російський суд лише підтвердив, що РФ не посередник, а агресор для України
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ UNSPLASH

Посольство США в Украине заявило, что данные в решении Кировского райсуда в Ростове-на-Дону РФ о наличии российских кадровых военнослужащих на Донбассе еще раз подтвердили, что Россия не посредник в конфликте, а агрессор.

Источник: сообщение посольства США в Украине в Twitter

Дословно: "Российский суд подтвердил, что мы все знаем – российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником".

Что этому предшествовало:

  • В решении Кировского райсуда в Ростове-на-Дону российские судьи признали поставки продовольствия российским кадровым служащим в Донецкой и Луганской областях. Таким образом, суд подтвердил то, что Кремль всегда отрицал – присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе.
  • В тексте приговора сообщается, что поставки проходили как минимум в 2018 и 2019 году. Осенью 2018 года из-за задержки отправки колонны санитарным контролем было испорчено продовольствие на сумму около 30 миллионов рублей.
  • Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение российского суда: по его мнению, в решении суда "точно" кто-то сделал опечатку.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что это решение может быть использовано в международных судах как еще одно доказательство агрессии российских войск на территории Украины.

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Темы: СШАРосcияДонбасс
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