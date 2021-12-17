США: Російський суд лише підтвердив, що РФ не посередник, а агресор для України

Посольство США в Украине заявило, что данные в решении Кировского райсуда в Ростове-на-Дону РФ о наличии российских кадровых военнослужащих на Донбассе еще раз подтвердили, что Россия не посредник в конфликте, а агрессор.

Источник: сообщение посольства США в Украине в Twitter

Дословно: "Российский суд подтвердил, что мы все знаем – российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником".

Что этому предшествовало: