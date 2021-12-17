"Голос" заявив про "рейдерське захоплення фракції за втручання Офісу президента"

Партія "Голос" заявила про "рейдерське захоплення" фракції у Верховній Раді після того, як віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос".

Джерело: заява "Голосу"

Дослівно: "Представники самопроголошеної групи "Справедливість", які були виключені або самі вийшли з лав партії "Голос", у тандемі з Офісом президента поставили ціль знищити партію і на основі фракції "Голос" будувати новий "патріотичний" політичний проєкт. Все було зроблено в кращих традиціях "портновщини" кінця 2000-х, коли подають позови, отримують нелегітимні ухвали і таким чином забезпечують рейдерське захоплення. Сьогодні депутати самопроголошеної "Справедливості" звернулися до ОАСКу з позовом для анулювання положення про фракцію політичної партії "Голос" і вже через дві години отримали ухвалу про забезпечення позову, що протиправно призупинило чинність положення про фракцію.

Сьогодні позачергове засідання ВРУ перетворилось у чистий фарс, коли перший заступник голови Верховної Ради навмисно тягнув час для того, щоб забезпечити оголошення злочинної ухвали Окружного адміністративного суду Києва і фіктивного рішення про зміну керівництва фракції в залі парламенту, яку йому ніяк не могли принести.

Згідно з законом, саме політична партія є першоджерелом створення та існування фракції у парламенті. Партія "Голос" не визнає будь-яких змін керівництва своєї фракції в парламенті і буде використовувати всі юридичні і політичні механізми для захисту. Ми подаємо позови та ініціюємо кримінальні справи".

Деталі: "Усю вину за рейдерське захоплення фракції" партія покладає на Офіс президента та групу нардепів "Справедливість".

Передісторія: Корнієнко оголосив про зміну голови фракції "Голос", замість Ярослава Железняка буде Олександра Устінова.

Раніше 11 нардепів, обраних від партії "Голос", серед яких Устінова, утворили власне депутатське об’єднання "Справедливість" та не вважають себе членами команди глави партії Кіри Рудик.

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