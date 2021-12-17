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"Голос" заявил о "рейдерском захвате фракции с помощью вмешательства Офиса президента"

Пятница, 17 декабря 2021, 15:38
Голос заявил о рейдерском захвате фракции с помощью вмешательства Офиса президента
глава партии кира рудык, фото: "Голос"

Партия "Голос" заявила о "рейдерском захвате" фракции в Верховной Раде после того, как вице-спикер парламента Александр Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос".

Источник: заявление "Голоса"

Дословно: "Представители самопровозглашенной группы "Справедливость", исключенные или сами вышедшие из рядов партии "Голос", в тандеме с Офисом президента поставили цель уничтожить партию и на основе фракции "Голос" строить новый "патриотический" политический проект. Все было сделано в лучших традициях "портновщины" конца 2000-х, когда подают иски, получают нелегитимные решения и таким образом обеспечивают рейдерский захват. Сегодня депутаты самопровозглашенной "Справедливости" обратились в ОАСК с иском для аннулирования положения о фракции политической партии "Голос" и уже через два часа получили решение об обеспечении иска, что противоправно приостановило действие положения о фракции.

Сегодня внеочередное заседание ВРУ превратилось в чистый фарс, когда первый заместитель председателя Верховной Рады намеренно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного определения Окружного административного суда Киева и фиктивное решение об изменении руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести.

По закону именно политическая партия является первоисточником создания и существования фракции в парламенте. Партия "Голос" не признает каких-либо изменений руководства своей фракции в парламенте и будет использовать все юридические и политические механизмы для защиты. Мы подаем иски и инициируем уголовные дела".

Детали: "Всю вину за рейдерский захват фракции" партия возлагает на Офис президента и группу нардепов "Справедливость".

Предыстория: Корниенко объявил о смене главы фракции "Голос", вместо Ярослава Железняка будет Александра Устинова.

Ранее 11 нардепов, избранных от партии "Голос", среди которых Устинова, образовали собственное депутатское объединение "Справедливость" и не считают себя членами команды главы партии Киры Рудык.

Украинская правда

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Темы: ГолосВерховная Рада
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