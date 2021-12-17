Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів – CNN

Джерело журналістів у розвідувальних органах США твердить, що Росія продовжує нарощувати кількість військовослужбовців біля українських кордонів.

Джерело: американське медіа CNN

Деталі: Джерело американських журналістів у розвідці США підтвердило, що Росія не припинила нарощення військ на кордонах.

Російське командування продовжує розміщувати додаткові підрозділи в безпосередній близькості до українських кордонів. На супутникових знімках у розпорядженні CNN, впродовж останніх днів російська військова техніка розміщувалася менш, ніж за 50 км від лінії українського кордону.

За даними видання, Росія зупиняє та змінює графік комерційних авіа та залізничних рейсів у цій області задля перевезень військової техніки та особового складу. Журналісти заявляють, що високопосадовцям України та США відомо про ці факти.

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