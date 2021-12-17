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Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів – CNN

П'ятниця, 17 грудня 2021, 21:56
Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів – CNN
Фото: Getty Images

Джерело журналістів у розвідувальних органах США твердить, що Росія продовжує нарощувати кількість військовослужбовців біля українських кордонів.

Джерело: американське медіа CNN

Деталі: Джерело американських журналістів у розвідці США підтвердило, що Росія не припинила нарощення військ на кордонах.

Російське командування продовжує розміщувати додаткові підрозділи в безпосередній близькості до українських кордонів. На супутникових знімках у розпорядженні CNN, впродовж останніх днів російська військова техніка розміщувалася менш, ніж за 50 км від лінії українського кордону.

За даними видання, Росія зупиняє та змінює графік комерційних авіа та залізничних рейсів у цій області задля перевезень військової техніки та особового складу. Журналісти заявляють, що високопосадовцям України та США відомо про ці факти.

Передісторія:

  • 17 грудня НАТО отримала від Росії письмові пропозиції про надання "гарантії безпеки" про нерозширення альянсу. Україна теж висунула свої вимоги у відповідь на шантаж Кремля.
  • Білий дім "підштовхує" європейських партнерів підготувати пакет жорстких санкцій проти Росії в разі повномасштабного наступу. 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій пропонують відключити Росію від вcесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії.
  • Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон попередив президента РФ Владіміра Путіна, що російська агресія стане "катастрофою" не лише для України й Росії, а й "цілого світу".
  • На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаУкраїнаокупація
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