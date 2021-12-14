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Зеленський сумнівається, що Байден переконав Путіна: військ не поменшало

Вівторок, 14 грудня 2021, 11:23
Зеленський сумнівається, що Байден переконав Путіна: військ не поменшало
Фото Дмитра Ларіна, УП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія шантажує Захід скупченням військ білья кордону України, і переговори президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним поки що не призвели до деескалації. 

Джерело: інтерв'ю Зеленського виданню "La Repubblica", Офіс президента України

Пряма мова: "Для чого використовуються війська, які скупчені поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому передусім проти західних держав. 

Але якщо кількість російських військ зростатиме, то шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії проти нашої держави та, можливо, регіону в цілому".

Деталі: Зеленський сказав, що "колективних зусиль (у вигляді осуду – ред.) поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних перегорів щодо миру на сході України". 

Український президент вважає, що погроз президента США Джозефа Байдена про "дуже жорсткі економічні санкції" недостатньо, щоб зупинити Москву.

Пряма мова: "Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. 

Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. 

Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо".

Цьому передувало: 7 грудня президент США Джозеф Байден і президент РФ Володимир Путін провели зустріч у форматі відеоконференції, вона тривала 2 години і значною мірою стосувалася України.

Лідери США й РФ домовилися призначити довірених представників, які продовжать предметні переговори про ситуацію навколо України, а після їхніх домовленостей Байден і Путін можуть провести ще одні переговори.

Усе це відбувається на тлі нарощування Росією військової потужності поблизу кордонів України та, як припускають розвідки України та Заходу, ймовірності наступу РФ у січні 2022 року.

Кількість військовослужбовців РФ навколо України оцінюється у понад 70 тисяч бійців, але прогнозується їх нарощування до 175 тисяч.

Знати більше: Переговори Байдена і Путіна: що сталося на "російсько-американському саміті"

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийБайденПутінРосіяСША
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