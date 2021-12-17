Россия продолжает наращивать войска у украинских границ – CNN
Источник журналистов в разведывательных органах США утверждает, что Россия продолжает наращивать количество военнослужащих у украинских границ.
Источник: американское медиа CNN
Детали: Источник американских журналистов в разведке США подтвердил, что Россия не перестала наращивать войск на границах.
Российское командование продолжает размещать дополнительные подразделения в непосредственной близости от украинских границ. На спутниковых снимках в распоряжении CNN на протяжении последних дней российская военная техника размещалась менее чем в 50 км от линии украинской границы.
По данным издания, Россия останавливает и изменяет график коммерческих авиа и железнодорожных рейсов в этой области ради перевозок личного состава и техники. Журналисты заявляют, что высокопоставленным должностным лицам Украины и США известно об этих фактах.
Предыстория:
- 17 декабря НАТО получила от России письменные предложения о предоставлении "гарантий безопасности" о нерасширении альянса. Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на шантаж Кремля.
- Белый дом "подталкивает" европейских партнеров подготовить пакет жестких санкций против России в случае полномасштабного наступления. 16 декабря Европарламент принял резолюцию, в которой предлагают отключить Россию от всемирной сети банковских платежей SWIFT в случае полномасштабной агрессии.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил президента РФ Владимира Путина, что российская агрессия станет "катастрофой" не только для Украины и России, но и для "целого мира".
- По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось.