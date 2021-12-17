Россия продолжает наращивать войска у украинских границ – CNN

Источник журналистов в разведывательных органах США утверждает, что Россия продолжает наращивать количество военнослужащих у украинских границ.

Источник: американское медиа CNN

Детали: Источник американских журналистов в разведке США подтвердил, что Россия не перестала наращивать войск на границах.

Российское командование продолжает размещать дополнительные подразделения в непосредственной близости от украинских границ. На спутниковых снимках в распоряжении CNN на протяжении последних дней российская военная техника размещалась менее чем в 50 км от линии украинской границы.

По данным издания, Россия останавливает и изменяет график коммерческих авиа и железнодорожных рейсов в этой области ради перевозок личного состава и техники. Журналисты заявляют, что высокопоставленным должностным лицам Украины и США известно об этих фактах.

Предыстория: