Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну – чиновник з Білого дому
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін поки що не прийняв рішення про вторгнення в Україну.
Джерело: заява Саллівана, цитує Reuters
Пряма мова: "Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він (Путін – ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін".
Деталі: Салліван також сказав, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною.
А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.
При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.
Передісторія:
- 26 листопада в Державному департаменті США заявили, що там будуть реагувати "всіма можливими засобами" в разі подальшого загострення ситуації Росією.
- 25 листопада в Сенаті США запропонували збільшити військову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв наслідки для Росії, якщо вона вирішить вдатися до повномасштабного наступу в Україну.
- Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван наприкінці листопада зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.