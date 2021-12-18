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Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну – чиновник з Білого дому

Субота, 18 грудня 2021, 00:22
Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну – чиновник з Білого дому
Джейк Салліван. Фото: Getty Images

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін поки що не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Джерело: заява Саллівана, цитує Reuters

Пряма мова: "Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він (Путін – ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін".

Деталі: Салліван також сказав, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною.

А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.

При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.

Передісторія: 

  • 26 листопада в Державному департаменті США заявили, що там будуть реагувати "всіма можливими засобами" в разі подальшого загострення ситуації Росією.
  • 25 листопада в Сенаті США запропонували збільшити військову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв наслідки для Росії, якщо вона вирішить вдатися до повномасштабного наступу в Україну.
  • Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван наприкінці листопада зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіявійна
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