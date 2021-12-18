Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну – чиновник з Білого дому

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін поки що не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Джерело: заява Саллівана, цитує Reuters

Пряма мова: "Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він (Путін – ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін".

Деталі: Салліван також сказав, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною.

А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.

При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.

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