Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін ще не прийняв рішення про вторгнення в Україну – чиновник з Білого дому

Субота, 18 грудня 2021, 01:22
Джейк Салліван. Фото: Getty Images

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив у п'ятницю, що президент Росії Володимир Путін поки що не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

Джерело: заява Саллівана, цитує Reuters

Пряма мова: "Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він (Путін – ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін".

Деталі: Салліван також сказав, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною.

А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.

При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.

Передісторія: 

  • 26 листопада в Державному департаменті США заявили, що там будуть реагувати "всіма можливими засобами" в разі подальшого загострення ситуації Росією.
  • 25 листопада в Сенаті США запропонували збільшити військову допомогу Україні до 350 мільйонів доларів.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв наслідки для Росії, якщо вона вирішить вдатися до повномасштабного наступу в Україну.
  • Національний радник з питань безпеки США Джейк Салліван наприкінці листопада зателефонував голові Офісу президента України Андрієві Єрмаку стосовно скупчення російських військ на українських кордонах.

Теми: СШАРосіявійна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенку підписали підозру в держзраді

Повернення до виборів із мажоритаркою підтримають понад 300 нардепів – Арахамія

фотоЗеленський у Гуті, де святкували ювілей Єрмака, проводить зустріч з двома президентами

таблицяУ другому турі виборів Зеленський має найбільшу перевагу лише над Бойком

Податкова скасує донарахування "Сінево" 1,1 мільярда – Гетманцев

Двоє бійців підірвались на вибухівці в зоні ООС: стан одного – тяжкий

Усі новини...
США
Білий дім: США розглядають пакети розширеної військової допомоги Україні
Росія розчарована сигналами зі США і НАТО щодо пропозицій "гарантії безпеки"
Білий дім назвав умову для початку переговорів про "гарантії безпеки" для РФ
Останні новини
15:57
Зеленський про ядерну зброю в Білорусі: Такими речами бавитися не можна
15:56
Давоський форум знову перенесли
15:42
Стало відомо скільки коштуватиме пробне ЗНО-2022
15:37
У Німеччині затримали керівника Генштабу Грузії часів Саакашвілі
15:31
Порошенку підписали підозру в держзраді
15:15
Регулятор підвищив тарифи обленерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону
15:10
Полонянка бойовиків ОРДО потребує термінової госпіталізації – Денісова
15:10
фотоВ українців, які відправляються в окупований Крим, прикордонники вилучають зброю та набої
15:07
В Україні "антирекорд" з вакцинації – Радуцький
Усі новини...