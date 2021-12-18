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Путин еще не принял решения о вторжении в Украину – чиновник из Белого дома

Суббота, 18 декабря 2021, 01:22
Джейк Салливан. Фото: Getty Images

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

Источник: заявление Салливана, цитирует Reuters

Прямая речь: "Текущая оценка правительства США состоит в том, что он (Путин – ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину – ред.), поэтому с прошлой недели по этому поводу нет изменений".

Детали: Салливан также сказал, что по последней оценке правительства США, Путин собрал десятки тысяч военных на границе с Украиной.

А также то, что согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят военные учения.

При этом Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой по поводу ее требований безопасности, но с выражением собственных предложений и беспокойств.

Предыстория: 

  • 26 ноября в Государственном департаменте США заявили, что там будут реагировать "всеми возможными средствами" в случае дальнейшего обострения ситуации Россией.
  • 25 ноября в Сенате США предложили увеличить военную помощь Украине до 350 миллионов долларов.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что агрессия России будут иметь последствия.
  • Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.

Темы: СШАРосcиявойна
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