Путин еще не принял решения о вторжении в Украину – чиновник из Белого дома

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.

Источник: заявление Салливана, цитирует Reuters

Прямая речь: "Текущая оценка правительства США состоит в том, что он (Путин – ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину – ред.), поэтому с прошлой недели по этому поводу нет изменений".

Детали: Салливан также сказал, что по последней оценке правительства США, Путин собрал десятки тысяч военных на границе с Украиной.

А также то, что согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят военные учения.

При этом Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой по поводу ее требований безопасности, но с выражением собственных предложений и беспокойств.

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