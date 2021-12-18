Путин еще не принял решения о вторжении в Украину – чиновник из Белого дома
Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.
Источник: заявление Салливана, цитирует Reuters
Прямая речь: "Текущая оценка правительства США состоит в том, что он (Путин – ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину – ред.), поэтому с прошлой недели по этому поводу нет изменений".
Детали: Салливан также сказал, что по последней оценке правительства США, Путин собрал десятки тысяч военных на границе с Украиной.
А также то, что согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят военные учения.
При этом Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой по поводу ее требований безопасности, но с выражением собственных предложений и беспокойств.
Предыстория:
- 26 ноября в Государственном департаменте США заявили, что там будут реагировать "всеми возможными средствами" в случае дальнейшего обострения ситуации Россией.
- 25 ноября в Сенате США предложили увеличить военную помощь Украине до 350 миллионов долларов.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что агрессия России будут иметь последствия.
- Национальный советник по безопасности США Джейк Салливан позвонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку по поводу скопления российских войск на украинских границах.