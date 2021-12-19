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Эпидемия ковида продолжает утихать: в Украине меньше 4 тысяч новых заражений

Воскресенье, 19 декабря 2021, 07:28
Эпидемия ковида продолжает утихать: в Украине меньше 4 тысяч новых заражений
Инфографика УП

За сутки 18 декабря в стране было обнаружено 3,6 тыс. новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.

Источник: данные Минздрава

Дословно: "Зафиксировано 3602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них детей – 390, медработников – 49".

Детали: Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 129 человек, летальных исходов – 176.

В то же время выздоровели 6 866 человек.

За все время пандемии в Украине от ковида умерли 93 105 граждан.

Напомним:

  • 17 декабря в Украине было зафиксировано 7 503 новых случаев ковида, 288 больных скончались. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша и Украина.
  • В Украине обнаружили случай заражения коронавирусом штамма "Омикрон".

Темы: коронавирусэпидемия
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