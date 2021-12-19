Эпидемия ковида продолжает утихать: в Украине меньше 4 тысяч новых заражений

За сутки 18 декабря в стране было обнаружено 3,6 тыс. новых случаев коронавируса, 176 зараженных скончались.

Источник: данные Минздрава

Дословно: "Зафиксировано 3602 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них детей – 390, медработников – 49".

Детали: Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 129 человек, летальных исходов – 176.

В то же время выздоровели 6 866 человек.

За все время пандемии в Украине от ковида умерли 93 105 граждан.

Напомним: