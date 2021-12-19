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Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Неділя, 19 грудня 2021, 22:55
Данілов: Зброї має бути й буде достатньо
фото з Facebook Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в разі вторгнення РФ в Україну "зброї має бути і буде достатньо".

Джерело: Данілов у Facebook

Деталі: Секретар РНБО повідомив, що на вихідних разом з міністром оборони Олексієм Резніковим відвідали компанію, яка виробляє зброю.

Він зазначив, що "ніщо так не тішить око і не заспокоює", як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва.

Дослівно: "А відтак, щоб гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків, стимулювання приватної підприємницької ініціативи є одним з важливих пріоритетів реформи українського ОПК.

Між іншим, як свідчать соціологічні дослідження, майже половина жителів України в разі загрози вторгнення готові боротися з ворогами зі зброєю в руках. А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!".

Що передувало: Згідно з результатами всеукраїнського опитування КМІС, чинити опір агресору у разі відкритого нападу Російської Федерації в той чи інший спосіб готова половина українців, кожен третій – зі зброєю в руках.

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Українська правда
Теми: Данілов
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