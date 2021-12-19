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Данилов: Оружия должно быть и будет достаточно

Воскресенье, 19 декабря 2021, 22:55
Данилов: Оружия должно быть и будет достаточно
фото с Facebook Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае вторжения РФ в Украину "оружия должно быть и будет достаточно".

Источник: Данилов в Facebook

Детали: Секретарь СНБО сообщил, что на выходных вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетил компанию, производящую оружие.

Он отметил, что "ничто так не радует глаз и не успокаивает", как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства.

Дословно: "А значит, чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК.

Между тем, как свидетельствуют социологические исследования, почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках. А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!".

Что предшествовало: Согласно всеукраинскому опросу КМИС, сопротивляться агрессору в случае открытого нападения Российской Федерации тем или иным способом готова половина украинцев, каждый третий – с оружием в руках.

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Украинская правда
Темы: Данилов
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