Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Данилов: Оружия должно быть и будет достаточно

Воскресенье, 19 декабря 2021, 23:55
фото с Facebook Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае вторжения РФ в Украину "оружия должно быть и будет достаточно".

Источник: Данилов в Facebook

Детали: Секретарь СНБО сообщил, что на выходных вместе с министром обороны Алексеем Резниковым посетил компанию, производящую оружие.

Он отметил, что "ничто так не радует глаз и не успокаивает", как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства.

Дословно: "А значит, чтобы винтовок у нас в "час Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК.

Между тем, как свидетельствуют социологические исследования, почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках. А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!".

Что предшествовало: Согласно всеукраинскому опросу КМИС, сопротивляться агрессору в случае открытого нападения Российской Федерации тем или иным способом готова половина украинцев, каждый третий – с оружием в руках.

Читайте также: Партизаны для Путина. Кто и зачем вступает в батальоны теробороны Киева

Украинская правда
Темы: Данилов
powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаВ президентском рейтинге Зеленский опережает оппонентов более чем на 10%

таблицаТолько две области в Украине остаются в "красной" зоне Covid-19

МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Готовят прикрытия для провокаций

США ответили на заявление России о провокации с химоружием на Донбассе

США могут ограничить поставки смартфонов в РФ в случае нападения на Украину – СМИ

Новости 21 декабря: Украина и НАТО, срыв избрания главы САП

Все новости...
Данилов
Данилов считает, что военных РФ на границе недостаточно для нападения
Данилов о возможном вторжении российских войск: Их здесь никто не ждет
Данилов: Угрозы вторжения РФ пока нет, помощи у Путина здесь не будет
Последние новости
11:41
Курс валют на 22 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
11:39
Украинцы уже потратили 200 миллионов по программе "еПоддержка"
11:38
"Омикрон" обнаружен в 106 странах мира
11:20
Пункты Covid-вакцинации не будут работать два праздничных дня
11:16
В Уэльсе будут штрафовать работников, которые могут работать из дома, но едут в офис
11:00
"Газпром" выплатит рекордные дивиденды благодаря росту цен на газ
10:55
фотоВ Карпатах местами намело более метра снега
10:52
инфографикаВ президентском рейтинге Зеленский опережает оппонентов более чем на 10%
10:48
АТБ вошел в тройку крупнейших дискаунтеров Центральной и Восточной Европы
10:47
Рейтинг политических партий: "Слуга народа" сохраняет лидерство
Все новости...