Журналісти видалили розслідування про Киву: помилилися з фото
Розслідувачі Bihus Info видалили відео про обшуки у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви через фото зі сторонньої справи.
Джерело: відео журналіста Дениса Бігуса, Telegram-канал Киви
Пряма мова: "Ми помилились, довірившись джерелу, і приносимо вибачення підписникам.
Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап її не назвати.
Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину".
Деталі: За словами Бігуса, журналісти довірилися джерелу у правоохоронних органах і додали у матеріал надані ним знімки.
Згодом виявилося, що серед наданого матеріалу, є фото із іншої справи, тому і все розслідування не відповідає дійсності.
Кива заявив, що "затаскає по судах" і змусить вибачатися журналістів, які поширили дезінформацію про золото, яке нібито виявили у його помешканні під час обшуку.
Водночас, інформація про картини у будинку нардепа - достовірна.
Передісторія:
- 1 грудня журналісти повідомили, що під час обшуків у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили купу золота та картину, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.
- 21 листопада журналісти-розслідувачі дізналися, що Кива живе в незадекларованому маєтку під Києвом, який коштує більше 21 мільйонів гривень.