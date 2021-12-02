Журналісти видалили розслідування про Киву: помилилися з фото

ІЛЛЯ КИВА, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ

Розслідувачі Bihus Info видалили відео про обшуки у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви через фото зі сторонньої справи.

Джерело: відео журналіста Дениса Бігуса, Telegram-канал Киви

Пряма мова: "Ми помилились, довірившись джерелу, і приносимо вибачення підписникам.

Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап її не назвати.

Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину".

Деталі: За словами Бігуса, журналісти довірилися джерелу у правоохоронних органах і додали у матеріал надані ним знімки.

Згодом виявилося, що серед наданого матеріалу, є фото із іншої справи, тому і все розслідування не відповідає дійсності.

Кива заявив, що "затаскає по судах" і змусить вибачатися журналістів, які поширили дезінформацію про золото, яке нібито виявили у його помешканні під час обшуку.

Водночас, інформація про картини у будинку нардепа - достовірна.

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