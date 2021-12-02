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Журналісти видалили розслідування про Киву: помилилися з фото

Четвер, 2 грудня 2021, 10:36
Журналісти видалили розслідування про Киву: помилилися з фото
ІЛЛЯ КИВА, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ

Розслідувачі Bihus Info видалили відео про обшуки у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви через фото зі сторонньої справи.

Джерело: відео журналіста Дениса БігусаTelegram-канал Киви

Пряма мова: "Ми помилились, довірившись джерелу, і приносимо вибачення підписникам.

Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап її не назвати.

Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину".

Деталі: За словами Бігуса, журналісти довірилися джерелу у правоохоронних органах і додали у матеріал надані ним знімки.

Згодом виявилося, що серед наданого матеріалу, є фото із іншої справи, тому і все розслідування не відповідає дійсності.

Кива заявив, що "затаскає по судах" і змусить вибачатися журналістів, які поширили дезінформацію про золото, яке нібито виявили у його помешканні під час обшуку.

Водночас, інформація про картини у будинку нардепа - достовірна.  

Передісторія: 

  • 1 грудня журналісти повідомили, що під час обшуків у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили купу золота та картину, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.
  • 21 листопада журналісти-розслідувачі дізналися, що Кива живе в незадекларованому маєтку під Києвом, який коштує більше 21 мільйонів гривень.

Українська правда

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Теми: КиваобшукиЗМІ
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