Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Журналісти видалили розслідування про Киву: помилилися з фото

Четвер, 2 грудня 2021, 11:36
ІЛЛЯ КИВА, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУК-СТОРІНКИ

Розслідувачі Bihus Info видалили відео про обшуки у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви через фото зі сторонньої справи.

Джерело: відео журналіста Дениса БігусаTelegram-канал Киви

Пряма мова: "Ми помилились, довірившись джерелу, і приносимо вибачення підписникам.

Вперше за 8 років в редакції помилка такого масштабу, що інакше, ніж факап її не назвати.

Приносимо величезні вибачення всім нашим глядачам і колегам з інших ЗМІ, які поширили цю новину".

Деталі: За словами Бігуса, журналісти довірилися джерелу у правоохоронних органах і додали у матеріал надані ним знімки.

Згодом виявилося, що серед наданого матеріалу, є фото із іншої справи, тому і все розслідування не відповідає дійсності.

Кива заявив, що "затаскає по судах" і змусить вибачатися журналістів, які поширили дезінформацію про золото, яке нібито виявили у його помешканні під час обшуку.

Водночас, інформація про картини у будинку нардепа - достовірна.  

Передісторія: 

  • 1 грудня журналісти повідомили, що під час обшуків у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили купу золота та картину, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.
  • 21 листопада журналісти-розслідувачі дізналися, що Кива живе в незадекларованому маєтку під Києвом, який коштує більше 21 мільйонів гривень.

Українська правда
Теми: КиваобшукиЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак

У Білорусі заявили про ризик втрати державності через санкції

Головні новини п'ятниці і ночі: США про наступ РФ, "Байрактари" від Туреччини

Байден — про вимоги Росії: "Не приймаю нічиїх "червоних ліній"

фотоРозвідка США: РФ планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових

Шустер визнав, що Ахметов привітав його з днем народженням у Вільнюсі

Усі новини...
Кива
Під час обшуків у Киви знайшли картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ
Кива пообіцяв "згадати кожну шавку", яка позбавила його наукового ступеня
У Киви відібрали науковий ступінь
Останні новини
13:13
Covid у Києві: 1588 нових випадків, 37 смертей
12:50
Посли G7 привітали початок роботи Етичної ради для судової реформи
12:33
Bitcoin за добу подешевшав майже на 18%
12:25
Ватажкам бойовиків ОРДЛО вручили партквитки "Єдиної Росії"
12:06
У Польщі заявили про "диверсійні дії" білоруських прикордонників
11:47
Порошенку можуть висунути підозру за постачання вугілля з ОРДЛО – Трепак
11:27
Директор Carlsberg в Україні залишає компанію
11:09
Українців затримали в Польщі за пособництво мігрантам на кордоні з Білоруссю
10:52
Бюджетне відшкодування ПДВ за листопад – найбільше у 2021 році
10:46
фотоГірські села Буковини замело снігом, температура впала до -20
Усі новини...