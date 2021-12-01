Під час обшуків у Киви знайшли картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ

Під час обшуків у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили картину, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Джерело: розслідування Bihus Info

Деталі: Джерела журналістів серед правоохоронців розповіли, що виявили в будинку Киви в ході нещодавніх обшуків.

Зокрема, у народного депутата знайшли майже десяток злитків золота на суму понад 1 мільйон гривень (пізніше інформацію щодо золота спростували - ред.).

Одна з віднайдених картин під час обшуків, на якій Медведчук, Рабінович та Кива зорбажені в образі головних героїв радянського фільму "Кавказька полоненка" Фото: facebook-сторінка Світлани Крюкової

Журналістам-розслідувачам вдалося також побачити дві картини, які раніше продавала на своїй facebook-cторінці керівниця проросійського видання "Страна.юа" Світлана Крюкова. На одній із картин Кива зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. На іншій - Кива разом зі своїми однопартійцями Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем зображені в образі головних персонажів радянського фільму "Кавказька полонянка".

Нагадаємо: Кива вважає себе борцем із сучасним фашизмом та нацизмом. Неодноразово він говорив, що "ненавидить фашизм і завжди буде боротися з ним".

Що було раніше: 21 листопада журналісти-розслідувачі дізналися, що Кива живе в незадекларованому маєтку під Києвом, який коштує більше 21 мільйонів гривень.

Згодом розслідувачі Bihus Info видалили відео про обшуки у будинку Киви через фото зі сторонньої справи. За словами Дениса Бігуса, журналісти довірилися джерелу у правоохоронних органах і додали у матеріал надані ним знімки, але виявилося, що частина з них із іншої справи.