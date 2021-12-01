Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під час обшуків у Киви знайшли картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ

Середа, 1 грудня 2021, 19:42
Під час обшуків у Киви знайшли картину, на якій він в образі Муссоліні – ЗМІ
Кива в образі диктатора Муссоліні. Фото: facebook-сторінки Світлани Крюкової

Під час обшуків у будинку народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили картину, на якій він зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Джерело: розслідування Bihus Info

Деталі: Джерела журналістів серед правоохоронців розповіли, що виявили в будинку Киви в ході нещодавніх обшуків.

Зокрема, у народного депутата знайшли майже десяток злитків золота на суму понад 1 мільйон гривень (пізніше інформацію щодо золота спростували - ред.).

Одна з віднайдених картин під час обшуків, на якій Медведчук, Рабінович та Кива зорбажені в образі головних героїв радянського фільму
Одна з віднайдених картин під час обшуків, на якій Медведчук, Рабінович та Кива зорбажені в образі головних героїв радянського фільму "Кавказька полоненка"
Фото: facebook-сторінка Світлани Крюкової

Журналістам-розслідувачам вдалося також побачити дві картини, які раніше продавала на своїй facebook-cторінці керівниця проросійського видання "Страна.юа" Світлана Крюкова. На одній із картин Кива зображений в образі італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні. На іншій - Кива разом зі своїми однопартійцями Віктором Медведчуком та Вадимом Рабіновичем зображені в образі головних персонажів радянського фільму "Кавказька полонянка".

Нагадаємо: Кива вважає себе борцем із сучасним фашизмом та нацизмом. Неодноразово він говорив, що "ненавидить фашизм і завжди буде боротися з ним".

Що було раніше: 21 листопада журналісти-розслідувачі дізналися, що Кива живе в незадекларованому маєтку під Києвом, який коштує більше 21 мільйонів гривень.

Згодом розслідувачі Bihus Info видалили відео про обшуки у будинку Киви через фото зі сторонньої справи. За словами Дениса Бігуса, журналісти довірилися джерелу у правоохоронних органах і додали у матеріал надані ним знімки, але виявилося, що частина з них із іншої справи.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиваОПЗЖкорупціяобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Кива
У деяких районах Києва застосували стабілізаційні відключення – ДТЕК
Другий після Трампа. Що відбувається з імперією торгових центрів Вагіфа Алієва
Обшук у волонтера Літинського пов’язаний із автівками для військових
Останні новини
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
Усі новини...
Реклама: