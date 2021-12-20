Колишній в'язень хотів би санкцій ЄС та США проти причетних до тортур в "Ізоляції"

Колишній в'язень "Ізоляції" Станіслав Асєєв хотів би домогтися накладення санкцій у Європі та США на осіб, причетних до тортур та знущань ув'язнених у в'язниці на окупованій території Донецької області "Ізоляція".

Джерело: Асєєв в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

За його словами, він має дві цілі для візитів до західних країн: "тактична і стратегічна".

Пряма мова: "Перша полягає в тому, щоб накласти санкції на злочинців "Ізоляції", дані про яких ми і надаємо. Адже, як виявилося, якщо той самий "Палич" (Деніс Куликовський, екс-комендант в'язниці), який після всіх своїх звірств опинився в Україні і вільно жив у Києві цілих два роки, то ці люди можуть бути де завгодно.

Є й політичний момент: якщо санкції буде накладено, це автоматично дасть сигнал Росії про те, що в США знають про існування "Ізоляції" і заперечувати вже буде складніше...

Стратегічно "Ізоляція" має стати проблемою для Росії на міжнародному рівні, щоб вони змушені були її закрити. Звичайно, вони ніколи офіційно не визнають, що мають до неї відношення, відповідно, публічного закриття не буде.

Але щоб уникнути розголошень, подібних до моїх, та інших постраждалих ув'язнених, цілком можливо, що це місце закриють по-тихому, переведуть людей до офіційних в'язниць. Для цього потрібний тиск на Росію через Держдепартамент і Конгрес США, парламенти європейських країн".

Деталі: Асєєв розповів, що 50% тих, хто сидить в "Ізоляції", це члени незаконних збройних угруповань.

За його словами, під час обмінів з ОРДЛО бойовики включають у список цих терористів. Українська влада погоджується на обмін, тому що інакше бойовики не віддають інших політв'язнів.

Зокрема, за його словами, таким чином у списки на обмін потрапив обвинувачений у катуванні співвітчизників у донецькій спецв'язниці "Ізоляція" Євген Бражніков.

Колишній бранець додав, що за офіційними даними у так званих "республіках" утримують 301 особу. З них чотири десятки – військові, решта – цивільні. Проте Асєєв впевнений, що ця цифра набагато більша.

Довідково: "Ізоляція" – тюрма бойовиків "ДНР". Люди, яким довелося туди потрапити, називають її катівнею, концтабором та навіть пеклом.

З їхніх слів, практично в центрі Донецька терористи не просто знищують фізично, а виснажують морально. Аби отримати зізнання, б'ють, катують електричним струмом, а потім щодня знущаються – змушують важко працювати, імітують розстріли та ґвалтують на очах в інших.

Головним на "Ізоляції" тривалий час вважався бойовик з позивним "Палич" або "Перший". Саме так називали його між собою терористи. Бранцям доводилось чути і його, можливо, справжнє ім'я – Денис Павлович Кулік (Куліковський).

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

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