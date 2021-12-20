Бывший узник хотел бы санкций ЕС и США против причастных к пыткам в "Изоляции"

Бывший узник "Изоляции" журналист Станислав Асеев хотел бы добиться наложения санкций в Европе и США на лиц, причастных к пыткам и издевательствам над заключенными в тюрьме на оккупированной територии Донецкой области "Изоляция".

Источник: Асеев в интервью "Интерфакс-Украина"

По его словам, у него есть две цели для визитов в западные страны: "тактическая и стратегическая".

Прямая речь: "Первая заключается в том, чтобы наложить санкции на преступников "Изоляции", данные о которых мы и предоставляем. Ведь, как оказалось, если тот же "Палыч" (Денис Куликовский, экс-комендант тюрьмы), который после всех своих зверств оказался в Украине, свободно жил в Киеве целых два года, то эти люди могут быть где угодно…

Есть и политический момент: если санкции будут наложены, это автоматически даст сигнал России о том, что в США знают о существовании "Изоляции" и отрицать уже будет сложнее.

Стратегически "Изоляция" должна стать проблемой для России на международном уровне, чтобы они были вынуждены ее закрыть. Конечно, они никогда официально не признают, что имеют к ней отношение, соответственно, публичного закрытия не будет.

Но во избежание разглашений, подобных моим, и других пострадавших заключенных, вполне возможно, что это место закроют по-тихому, переведут людей в официальные тюрьмы. Для этого необходимо давление на Россию через Госдепартамент и Конгресс США, парламенты европейских стран".

Детали: Асеев рассказал, что 50% сидящих в "Изоляции" это члены незаконных вооруженных группировок.

По его словам, во время обмена с ОРДЛО боевики включают в список своих же террористов. Украинские власти соглашаются на обмен, потому что иначе боевики не отдают других политзаключенных.

В частности, по его словам, таким образом в списки на обмен попал обвиняемый в пытке соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция" Евгений Бражников.

Бывший пленник добавил, что по официальным данным в так называемых "республиках" удерживают 301 человек. Из них четыре десятка – военные, остальные – гражданские. Однако Асеев уверен, что эта цифра гораздо больше.

Справка: "Изоляция" – тюрьма боевиков "ДНР". Люди, которым пришлось туда попасть, называют ее застенками, концлагерем и даже адом.

По их словам, практически в центре Донецка террористы не просто уничтожают физически, а издеваются морально. Чтобы получить признание, бьют, пытают электрическим током, а затем ежедневно издеваются – заставляют тяжело работать, имитируют расстрелы и насилуют на глазах других.

Главным на "Изоляции" долгое время считался боевик с позывным "Палыч" или "Первый". Именно так называли его между собой террористы. Пленникам приходилось слышать и его, возможно, настоящее имя – Денис Павлович Кулик (Куликовский).

Знать больше: Страх и смерть в "Изоляции". Как пытают людей в подвалах Донецка

Журналист и публицист, пленник "ДНР" Станислав Асеев: Моя мечта – все забыть

Напомним: