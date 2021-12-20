Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ОП: Зеленський зацікавлений, щоб конкурс голови САП провели до кінця року 

Понеділок, 20 грудня 2021, 19:38
Фото: САП

В Офісі президента запевняють, що президент Володимир Зеленський зацікавлений у тому, щоби конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели до кінця 2021 року.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Позиція президента та Офісу президента України щодо конкурсу для добору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є незмінною і вже неодноразово озвучувалась. Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства.

І президент, і Офіс президента, і вся владна команда очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу, так і загалом відбору керівника САП. Не бачимо підстав для затягування конкурсу".

Деталі: В Офісі президента додали, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва не є остаточним, а тому не порушує проведення чергового засідання. У коментарі додають, що це рішення проаналізують на відповідність законодавству. 

Передісторія

  • 20 грудня ОАСК ухвалив рішення, яке скасовує положення про конкурс з обрання голови САП.
  • Дипломати США та інших країн Групи семи візьмуть участь у черговому засіданні конкурсної комісії 21 грудня.
  • 25 листопада чергове засідання з обрання керівника САП зірвали тим, що не зібрали кворум.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураЗеленськийОфіс президентаG7ОАСК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Путіна "склалося враження", що "Україна готує наступ на Донбас"

Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати

Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати

СБУ оголосила підозру керівнику російської ПВК "Вагнер"

Коронавірус: лише 2 області України залишаються "червоними"

"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
ОАСК ухвалив рішення, яке може ще більше загальмувати обрання голови САП
Навиписував собі премій на мільйони: радник міністра отримав підозру – слідство
Дипломати США та інших країн G7 особисто йдуть на відбір керівника САП після проблем з конкурсом
Останні новини
13:54
Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком
13:38
фото Українській армії передали відремонтований МіГ-29
13:27
У НАТО не готові до рішень про Україну на саміті, є голоси за діалог з РФ – посол
13:20
Домашні експрес-тести на COVID-19 не діють у транспорті та громадських закладах – МОЗ
13:20
Акціонери "Укрнафти" знову не зібралися
13:12
В Україну йде потепління та сніг з дощем
13:10
"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот
13:10
Путін заявив, що США зі своїми ракетами вже на порозі його дому, а Україну створив Ленін
12:54
Румунія купить у Норвегії 32 винищувачі F-16
12:53
У Китаї закрили на карантин місто-мільйонник через сотню випадків COVID-19
Усі новини...