ОП: Зеленський зацікавлений, щоб конкурс голови САП провели до кінця року 

В Офісі президента запевняють, що президент Володимир Зеленський зацікавлений у тому, щоби конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели до кінця 2021 року.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Дослівно: "Позиція президента та Офісу президента України щодо конкурсу для добору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є незмінною і вже неодноразово озвучувалась. Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства.

І президент, і Офіс президента, і вся владна команда очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу, так і загалом відбору керівника САП. Не бачимо підстав для затягування конкурсу".

Деталі: В Офісі президента додали, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва не є остаточним, а тому не порушує проведення чергового засідання. У коментарі додають, що це рішення проаналізують на відповідність законодавству.

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