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Чергове засідання з обрання керівника САП знову зірвали

Четвер, 25 листопада 2021, 17:39
Чергове засідання з обрання керівника САП знову зірвали
ФОТО: УП

Чергове засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відбулося через неявку трьох членів комісії.

Джерело: facebook-сторінка керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, повідомлення міжнародної неурядової організації Transparency International

Пряма мова Шабуніна: "Сьогоднішнє засідання  конкурсної комісії САП знову зірвала контрольована Банковою частина.

Сьогодні Татарівська частина комісії, а саме Соболь, Гуджал та Бусол не з‘явилася на засіданні, де мали бути оголошенні результати тестування. Після цього мала б бути співбесіда і оголошення переможця конкурсу".

Деталі: На онлайн-засіданні мали оголосити результати тестування кандидатів, а потім мала відбутися співбесіда з фіналістами й оголошення переможця конкурсу. Однак три члени комісії не з’явилися.

На думку представників Transparency International, затягування з обранням керівника САП вигідне топ-корупціонерам та генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій, яка має вплив на ухвалення рішень в органі. В. о. керівника САП, згідно з чинним законодавством, не має таких же повноважень як глава Антикорупційної прокуратури.

Наступне засідання призначили на 29 листопада о 17:00. Якщо знову не наберуть кворум, тоді засідання перенесуть на 2 грудня.

За даними Шабуніна, Олена Бусол пішла у відпустку, а Євген Соболь готується до сотої річниці заснування вищого навчального закладу, в якому він працює.

Передісторія:

  • На початку жовтня засідання не відбулося через неявку вже згаданого Андрія Гуджала. ЄС і США тоді висловили своє офіційне розчарування через саботування процедур обрання нового керівника САП.
  • Україна зобов’язалася в меморандумі з МВФ обрати голову САП до кінця листопада 2021 року. Це закладено в програмі реформ для отримання чергового траншу допомоги влітку 2022 року. Також Євросоюз визначив саботування реформи антикорупційної прокуратури як один із критеріїв для можливого призупинення дії безвізового режиму для поїздок громадян.
  • У жовтні президент Володимир Зеленський висловлював подив, що конкурсна комісія не може зібратись та провести засідання. 
  • Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс президентареформи
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