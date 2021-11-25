Чергове засідання з обрання керівника САП знову зірвали

Чергове засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відбулося через неявку трьох членів комісії.

Джерело: facebook-сторінка керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, повідомлення міжнародної неурядової організації Transparency International

Пряма мова Шабуніна: "Сьогоднішнє засідання конкурсної комісії САП знову зірвала контрольована Банковою частина.

Сьогодні Татарівська частина комісії, а саме Соболь, Гуджал та Бусол не з‘явилася на засіданні, де мали бути оголошенні результати тестування. Після цього мала б бути співбесіда і оголошення переможця конкурсу".

Деталі: На онлайн-засіданні мали оголосити результати тестування кандидатів, а потім мала відбутися співбесіда з фіналістами й оголошення переможця конкурсу. Однак три члени комісії не з’явилися.

На думку представників Transparency International, затягування з обранням керівника САП вигідне топ-корупціонерам та генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій, яка має вплив на ухвалення рішень в органі. В. о. керівника САП, згідно з чинним законодавством, не має таких же повноважень як глава Антикорупційної прокуратури.

Наступне засідання призначили на 29 листопада о 17:00. Якщо знову не наберуть кворум, тоді засідання перенесуть на 2 грудня.

За даними Шабуніна, Олена Бусол пішла у відпустку, а Євген Соболь готується до сотої річниці заснування вищого навчального закладу, в якому він працює.

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