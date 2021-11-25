Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чергове засідання з обрання керівника САП знову зірвали

Четвер, 25 листопада 2021, 18:39
ФОТО: УП

Чергове засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відбулося через неявку трьох членів комісії.

Джерело: facebook-сторінка керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, повідомлення міжнародної неурядової організації Transparency International

Пряма мова Шабуніна: "Сьогоднішнє засідання  конкурсної комісії САП знову зірвала контрольована Банковою частина.

Сьогодні Татарівська частина комісії, а саме Соболь, Гуджал та Бусол не з‘явилася на засіданні, де мали бути оголошенні результати тестування. Після цього мала б бути співбесіда і оголошення переможця конкурсу".

Деталі: На онлайн-засіданні мали оголосити результати тестування кандидатів, а потім мала відбутися співбесіда з фіналістами й оголошення переможця конкурсу. Однак три члени комісії не з’явилися.

На думку представників Transparency International, затягування з обранням керівника САП вигідне топ-корупціонерам та генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій, яка має вплив на ухвалення рішень в органі. В. о. керівника САП, згідно з чинним законодавством, не має таких же повноважень як глава Антикорупційної прокуратури.

Наступне засідання призначили на 29 листопада о 17:00. Якщо знову не наберуть кворум, тоді засідання перенесуть на 2 грудня.

За даними Шабуніна, Олена Бусол пішла у відпустку, а Євген Соболь готується до сотої річниці заснування вищого навчального закладу, в якому він працює.

Передісторія:

  • На початку жовтня засідання не відбулося через неявку вже згаданого Андрія Гуджала. ЄС і США тоді висловили своє офіційне розчарування через саботування процедур обрання нового керівника САП.
  • Україна зобов’язалася в меморандумі з МВФ обрати голову САП до кінця листопада 2021 року. Це закладено в програмі реформ для отримання чергового траншу допомоги влітку 2022 року. Також Євросоюз визначив саботування реформи антикорупційної прокуратури як один із критеріїв для можливого призупинення дії безвізового режиму для поїздок громадян.
  • У жовтні президент Володимир Зеленський висловлював подив, що конкурсна комісія не може зібратись та провести засідання. 
  • Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратураОфіс президентареформи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНа Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: зруйновано 2 поверхи

Covid в Україні: 14 200 випадків хвороби і 568 смертей за добу

Головні новини п'ятниці і ночі: Зеленський про держпереворот в Україні, новий штам COVID-19

оновлено (відео)Байден після слів Зеленського про "держпереворот" планує зателефонувати йому та Путіну 

Чиновник з Білого дому зателефонував Єрмаку стосовно російських військ на кордоні 

Ляшко розповів, коли дозволять робити третю дозу вакцини проти COVID-19

Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
Ліквідація ДФС, призначення глави САП: Гетманцев розповів деталі меморандуму із МВФ
Суддя з банками грошей: справа Чауса пішла до суду
Справа Роттердам+. Рішення судді ВАКС, яке може коштувати українцям 40 млрд грн
Останні новини
12:11
мапаСиноптик повідомила, коли чекати похолодання
11:47
У monobank знизиться кешбек
11:34
Енергетичне співтовариство надало згоду на сертифікацію "Укренерго"
10:55
фотоНа Миколаївщині у житловому будинку вибухнув газ: зруйновано 2 поверхи
10:27
В Україні і світі вшановують пам'ять жертв Голодомору
10:17
Мінекономіки: Україна завершує 2021 рік з найвищим доларовим ВВП за всю свою історію
09:53
Динаміка госпіталізацій у нормі, але 18 областей і Київ все ще "червоні" – МОЗ
09:25
У Косові розстріляли автобус зі студентами: троє загиблих
09:17
Повністю вакцинувалися від коронавірусу уже 10,8 млн українців
08:47
Чаусу продовжили запобіжний і призначили розгляд справи по суті 
Усі новини...