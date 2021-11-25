Чергове засідання з обрання керівника САП знову зірвали
Чергове засідання конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відбулося через неявку трьох членів комісії.
Джерело: facebook-сторінка керівника громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, повідомлення міжнародної неурядової організації Transparency International
Пряма мова Шабуніна: "Сьогоднішнє засідання конкурсної комісії САП знову зірвала контрольована Банковою частина.
Сьогодні Татарівська частина комісії, а саме Соболь, Гуджал та Бусол не з‘явилася на засіданні, де мали бути оголошенні результати тестування. Після цього мала б бути співбесіда і оголошення переможця конкурсу".
Деталі: На онлайн-засіданні мали оголосити результати тестування кандидатів, а потім мала відбутися співбесіда з фіналістами й оголошення переможця конкурсу. Однак три члени комісії не з’явилися.
На думку представників Transparency International, затягування з обранням керівника САП вигідне топ-корупціонерам та генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій, яка має вплив на ухвалення рішень в органі. В. о. керівника САП, згідно з чинним законодавством, не має таких же повноважень як глава Антикорупційної прокуратури.
Наступне засідання призначили на 29 листопада о 17:00. Якщо знову не наберуть кворум, тоді засідання перенесуть на 2 грудня.
За даними Шабуніна, Олена Бусол пішла у відпустку, а Євген Соболь готується до сотої річниці заснування вищого навчального закладу, в якому він працює.
Передісторія:
- На початку жовтня засідання не відбулося через неявку вже згаданого Андрія Гуджала. ЄС і США тоді висловили своє офіційне розчарування через саботування процедур обрання нового керівника САП.
- Україна зобов’язалася в меморандумі з МВФ обрати голову САП до кінця листопада 2021 року. Це закладено в програмі реформ для отримання чергового траншу допомоги влітку 2022 року. Також Євросоюз визначив саботування реформи антикорупційної прокуратури як один із критеріїв для можливого призупинення дії безвізового режиму для поїздок громадян.
- У жовтні президент Володимир Зеленський висловлював подив, що конкурсна комісія не може зібратись та провести засідання.
- Наприкінці серпня четверо членів комісії по обранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключають свого виходу з комісії.
- Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.