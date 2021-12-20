В Офисе президента уверяют, что президент Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы конкурс по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры был проведен до конца 2021 года.

Источник: сообщение Офиса президента

Дословно: "Позиция президента и Офиса президента Украины относительно конкурса по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неизменна и уже неоднократно озвучивалась. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП. Для этого у комиссии есть все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством.

И президент, и Офис президента, и вся властная команда ожидают успешного завершения как этого этапа конкурса, так и в целом отбора руководителя САП. Не видим оснований для затягивания конкурса"

Детали: В Офисе президента добавили, что решение Окружного административного суда города Киева не является окончательным, а потому не нарушает проведение очередного заседания. В комментарии добавляют, что это решение ОАСК будет проанализировано на соответствие законодательству.

Предыстория: