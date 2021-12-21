ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”

В США зареєстрували першу смерть, пов’язану з COVID-штамом "Омікрон".

Джерело: ABC з посиланням на представників органів охорони здоров'я округу Гарріс штату Техас

Деталі: Чиновники сказали, що жертвою був "чоловік віком 50 років". Він не був щеплений та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

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