ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”
Вівторок, 21 грудня 2021, 01:40
В США зареєстрували першу смерть, пов’язану з COVID-штамом "Омікрон".
Джерело: ABC з посиланням на представників органів охорони здоров'я округу Гарріс штату Техас
Деталі: Чиновники сказали, що жертвою був "чоловік віком 50 років". Він не був щеплений та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
- Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.
- Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
- Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
- У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.