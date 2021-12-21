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ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”

Вівторок, 21 грудня 2021, 02:40
ФОТО: GETTY IMAGES

В США зареєстрували першу смерть, пов’язану з COVID-штамом "Омікрон".

Джерело: ABC  з посиланням на представників органів охорони здоров'я округу Гарріс штату Техас

Деталі: Чиновники сказали, що жертвою був "чоловік віком 50 років". Він не був щеплений та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
  • Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
  • У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Теми: ОмікронСШАкоронавірус


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