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СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с "Омикроном"

Вторник, 21 декабря 2021, 01:40
СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с Омикроном
ФОТО: GETTY IMAGES

В США зарегистрировали первую смерть, связанную с COVID-штаммом "Омикрон".

Источник: ABC со ссылкой на представителей органов здравоохранения округа Харрис штата Техас

Детали: Чиновники сказали, что жертвой был "мужчина 50 лет". Он не был привит и у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
  • По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
  • В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОмикронСШАкоронавирус
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