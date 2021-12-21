СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с "Омикроном"
Вторник, 21 декабря 2021, 02:40
В США зарегистрировали первую смерть, связанную с COVID-штаммом "Омикрон".
Источник: ABC со ссылкой на представителей органов здравоохранения округа Харрис штата Техас
Детали: Чиновники сказали, что жертвой был "мужчина 50 лет". Он не был привит и у него были серьезные проблемы со здоровьем.
Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин
Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
- По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
- В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.