СМИ: США зарегистрировали первую смерть человека с "Омикроном"

В США зарегистрировали первую смерть, связанную с COVID-штаммом "Омикрон".

Источник: ABC со ссылкой на представителей органов здравоохранения округа Харрис штата Техас

Детали: Чиновники сказали, что жертвой был "мужчина 50 лет". Он не был привит и у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним: