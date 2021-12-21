Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США

Вівторок, 21 грудня 2021, 04:46
ФОТО: GETTY IMAGES

На COVID-варіант Omicron наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у США.

Джерело: Reuters, дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США

Деталі: Зазначається, що в США різко збільшилася кількість випадків  COVID-19.

Зокрема в Нью-Йорку випадки COVID-19 зросли на 60% за тиждень. Нью-Йорк встановив рекорд з  нових випадків, зареєстрованих за день з початку пандемії протягом трьох днів поспіль.

Зазначається, що також зростає кількість випадків "проривних" інфікувань серед 61% повністю вакцинованого населення, включаючи 30%, які отримали ревакцинацію.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що з появою нового варіанту  кількість випадків COVID-19 подвоюється кожні два-три дні.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
  • Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
  • У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Теми: СШАкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

відеоНайпотужніший космічний телескоп "Джеймс Вебб" запустили на орбіту

фотоНа Львівщині вибух повністю зруйнував будинок, 5 госпіталізованих

Усі новини...
США
Трамп позивається до прокурора Нью-Йорку, щоб заблокувати розслідування щодо свого бізнесу
ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”
"Росія планує серйозні військові дії": Держдеп радить американцям не їхати до України
Останні новини
00:59
Всі звинувачення на адресу Росії безпідставні – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі
00:25
ОновленоУ Конго під час святкування Різдва прогримів вибух, шестеро загиблих
23:57
В Іспанії заборонили паління на пляжах, штраф – 2 тисячі євро
23:24
фотоНа українській станції "Вернадський" в Антарктиді зведуть унікальний артоб'єкт
22:50
У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна
21:57
У США на Різдво скасували близько тисячі авіарейсів через ковід
21:41
Озброєний чоловік проривався до замку, де перебуває королева Єлизавета
20:47
Омікрон: у Франції рекордний сплеск заражень – понад 100 тисяч за добу
20:27
Шансів на обмін полоненими до кінця року дуже мало – представник ТКГ
20:06
Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"
Усі новини...