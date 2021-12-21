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На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США

Вівторок, 21 грудня 2021, 03:46
На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США
ФОТО: GETTY IMAGES

На COVID-варіант Omicron наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у США.

Джерело: Reuters, дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США

Деталі: Зазначається, що в США різко збільшилася кількість випадків  COVID-19.

Зокрема в Нью-Йорку випадки COVID-19 зросли на 60% за тиждень. Нью-Йорк встановив рекорд з  нових випадків, зареєстрованих за день з початку пандемії протягом трьох днів поспіль.

Зазначається, що також зростає кількість випадків "проривних" інфікувань серед 61% повністю вакцинованого населення, включаючи 30%, які отримали ревакцинацію.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що з появою нового варіанту  кількість випадків COVID-19 подвоюється кожні два-три дні.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
  • Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
  • У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Теми: СШАкоронавірус
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