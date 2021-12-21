На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США
На COVID-варіант Omicron наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у США.
Джерело: Reuters, дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США
Деталі: Зазначається, що в США різко збільшилася кількість випадків COVID-19.
Зокрема в Нью-Йорку випадки COVID-19 зросли на 60% за тиждень. Нью-Йорк встановив рекорд з нових випадків, зареєстрованих за день з початку пандемії протягом трьох днів поспіль.
Зазначається, що також зростає кількість випадків "проривних" інфікувань серед 61% повністю вакцинованого населення, включаючи 30%, які отримали ревакцинацію.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що з появою нового варіанту кількість випадків COVID-19 подвоюється кожні два-три дні.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Нагадаємо:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
- Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.
- Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.
- Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
- У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.