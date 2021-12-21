На Omicron припадає понад 70% нових Covid-випадків в США

На COVID-варіант Omicron наразі припадає 73% випадків зараження коронавірусом у США.

Джерело: Reuters, дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США

Деталі: Зазначається, що в США різко збільшилася кількість випадків COVID-19.

Зокрема в Нью-Йорку випадки COVID-19 зросли на 60% за тиждень. Нью-Йорк встановив рекорд з нових випадків, зареєстрованих за день з початку пандемії протягом трьох днів поспіль.

Зазначається, що також зростає кількість випадків "проривних" інфікувань серед 61% повністю вакцинованого населення, включаючи 30%, які отримали ревакцинацію.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що з появою нового варіанту кількість випадків COVID-19 подвоюється кожні два-три дні.

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