На Omicron приходится более 70% новых Covid-случаев в США
На COVID-вариант Omicron в настоящее время приходится 73% случаев заражения коронавирусом в США.
Источник: Reuters, данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США
Детали: Отмечается, что в США резко увеличилось количество случаев COVID-19.
В частности, в Нью-Йорке случаи COVID-19 выросли на 60% за неделю. Нью-Йорк установил рекорд по новым случаям, зарегистрированным за день с начала пандемии в течение трех дней подряд.
Отмечается, что также растет количество случаев "прорывных" инфицирований среди 61% полностью вакцинированного населения, включая 30%, получивших ревакцинацию.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что с появлением нового варианта количество случаев COVID-19 удваивается каждые два-три дня.
Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин
Напомним:
- 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
- Сообщалось, что у "Омикрона" "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
- Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
- По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
- В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.