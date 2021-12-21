На Omicron приходится более 70% новых Covid-случаев в США

На COVID-вариант Omicron в настоящее время приходится 73% случаев заражения коронавирусом в США.

Источник: Reuters, данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Детали: Отмечается, что в США резко увеличилось количество случаев COVID-19.

В частности, в Нью-Йорке случаи COVID-19 выросли на 60% за неделю. Нью-Йорк установил рекорд по новым случаям, зарегистрированным за день с начала пандемии в течение трех дней подряд.

Отмечается, что также растет количество случаев "прорывных" инфицирований среди 61% полностью вакцинированного населения, включая 30%, получивших ревакцинацию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что с появлением нового варианта количество случаев COVID-19 удваивается каждые два-три дня.

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Напомним: