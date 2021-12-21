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на Omicron приходится более 70% новых Covid-случаев в США

Вторник, 21 декабря 2021, 04:46
ФОТО: GETTY IMAGES

На COVID-вариант Omicron в настоящее время приходится 73% случаев заражения коронавирусом в США.

Источник: Reuters, данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США

Детали: Отмечается, что в США резко увеличилось количество случаев COVID-19.

В частности, в Нью-Йорке случаи COVID-19 выросли на 60% за неделю. Нью-Йорк установил рекорд по новым случаям, зарегистрированным за день с начала пандемии в течение трех дней подряд.

Отмечается, что также растет количество случаев "прорывных" инфицирований среди 61% полностью вакцинированного населения, включая 30%, получивших ревакцинацию.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что с появлением нового варианта  количество случаев COVID-19 удваивается каждые два-три дня.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.
  • По состоянию на 15 декабря "Омикрон" был обнаружен в 77 странах.
  • В ВОЗ заявили, что Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

Темы: СШАкоронавирус
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