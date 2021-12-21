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Украинский военный получил ранение у Широкино

Вторник, 21 декабря 2021, 06:15
Украинский военный получил ранение у Широкино
ФОТО: GETTY IMAGES

21 декабря украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе из-за действий оккупантов – они стреляли из стрелкового оружия в направлении Широкино.

Источник: штаб ООС

Детали: Как сообщается, воину оказали в медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Кроме того, сутками ранее на Донбассе было четыре нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Гнутового и Водяного противник сбросил с беспилотников ВОГ-17 (осколочная граната).

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.

Напомним: Как уже сообщалось, 20 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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