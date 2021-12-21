Украинский военный получил ранение у Широкино

21 декабря украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе из-за действий оккупантов – они стреляли из стрелкового оружия в направлении Широкино.

Источник: штаб ООС

Детали: Как сообщается, воину оказали в медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Кроме того, сутками ранее на Донбассе было четыре нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Гнутового и Водяного противник сбросил с беспилотников ВОГ-17 (осколочная граната).

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.

Напомним: Как уже сообщалось, 20 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы.