Украинский военный получил ранение у Широкино
21 декабря украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе из-за действий оккупантов – они стреляли из стрелкового оружия в направлении Широкино.
Источник: штаб ООС
Детали: Как сообщается, воину оказали в медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Кроме того, сутками ранее на Донбассе было четыре нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе Гнутового и Водяного противник сбросил с беспилотников ВОГ-17 (осколочная граната).
В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а в сторону Невельского – из минометов калибра 120 мм.
Напомним: Как уже сообщалось, 20 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы.