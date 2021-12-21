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Посол Британії прокоментувала звинувачення у держзраді проти Порошенка

Вівторок, 21 грудня 2021, 14:34
Посол Британії прокоментувала звинувачення у держзраді проти Порошенка
Мелінда Сіммонс. Фото з Facebook

Посол Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що стежить за справою проти народного депутата, експрезидента Петра Порошенка, та наголосила на важливості неупередженого розслідування.

Як пише "Європейська правда", заяву про це вона оприлюднила у Twitter.

"Уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні і судові органи займалися цією справою, як і будь-якими іншими, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість і повагу до процедур", – заявила Мелінда Сіммонс.

Як повідомляла "Українська правда", 20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяПорошенкодержзрада
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