Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посол Британії прокоментувала звинувачення у держзраді проти Порошенка

Вівторок, 21 грудня 2021, 15:34
Мелінда Сіммонс. Фото з Facebook

Посол Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що стежить за справою проти народного депутата, експрезидента Петра Порошенка, та наголосила на важливості неупередженого розслідування.

Як пише "Європейська правда", заяву про це вона оприлюднила у Twitter.

"Уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні і судові органи займалися цією справою, як і будь-якими іншими, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість і повагу до процедур", – заявила Мелінда Сіммонс.

Як повідомляла "Українська правда", 20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.

Теми: Велика БританіяПорошенкодержзрада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам

В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі

Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні

Окупанти заявляють, що Путін виділив Криму ще 200 мільярдів

Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП

Аваков про поведінку "слуги", який хамив поліцейським: не єдиний епізод

Усі новини...
Велика Британія
США і Британія направили в Україну експертів для підготовки до кібернападу РФ - NYT
Білорусь заявила про напад на своє посольство у Лондоні
У Британії пішов у відставку міністр, відповідальний за Brexit
Останні новини
00:28
"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ
23:50
В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам
23:09
Канцлер Німеччини не виключає нового локдауну в країні
22:48
Чоловіка, який намагався розбестити школярку в Львові, розшукували за такий же злочин
22:12
Новини економіки: заочний арешт Дубілета-старшого, Нафтогаз скаржиться на Газпром
21:55
В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі
21:39
інфографікаВ Україні реєструють дедалі менше компаній, але більше ФОПів
21:21
Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні
21:07
Чверть українців з листопада стикалася з вимкненням електрики – КМІС
20:52
Водія "слуги" Галушка оштрафували та забрали водійське – Монастирський
Усі новини...