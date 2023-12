Посол Британии прокомментировала обвинения в госизмене против Порошенко

Посол Британии Мелинда Симмонс отметила, что следит за делом против народного депутата, экспрезидента Петра Порошенко, и отметила важность беспристрастного расследования.

Как пишет "Европейская правда", заявление об этом она обнародовала в Twitter.

"Внимательно слежу за обвинениями, выдвинутыми против Петра Порошенко. Жизненно важно, чтобы правоохранительные и судебные органы занимались этим делом, как и любыми другими, независимо, беспристрастно и профессионально, обеспечивая справедливость и уважение к процедурам", – заявила Мелинда Симмонс.

