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Українські військові на Донбасі знищили ворожий безпілотник

Середа, 22 грудня 2021, 07:20
фото: штаб ООС

За добу 21 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, біля Красногорівки українські військові знищили безпілотний літальний апарат окупантів.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі Красногорівки виявлено та знищено безпілотний літальний апарат противника типу "Квадро".

Деталі: Крім того, окупанти в напрямку Широкиного вели вогонь зі стрілецької зброї.

Також поблизу Мар’їнки вони здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – зазначають у повідомленні штабу.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 20 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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