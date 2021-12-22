Украинские военные на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник
За сутки 21 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, возле Красногоровки украинские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат оккупантов.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".
Детали: Кроме того, оккупанты в направлении Широкино вели огонь из стрелкового оружия.
Также вблизи Марьинки они произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – отмечают в сообщении штаба.
Напомним: Как уже сообщалось, 20 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы.