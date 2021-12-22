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Украинские военные на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник

Среда, 22 декабря 2021, 06:20
Украинские военные на Донбассе уничтожили вражеский беспилотник
фото: штаб ООС

За сутки 21 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, возле Красногоровки украинские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

Детали: Кроме того, оккупанты в направлении Широкино вели огонь из стрелкового оружия.

Также вблизи Марьинки они произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – отмечают в сообщении штаба.

Напомним: Как уже сообщалось, 20 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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