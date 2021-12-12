"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве

После резонансного видео со скандалом, который устроил замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в зону ООС, рядовые сотрудники полиции передали журналисту Михаилу Ткачу новую видеозапись уже другого инцидента.

Источник: Украинская правда

Детали: Как следует из видео, 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы. Это разозлило чиновника, и он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они "не узнали начальство".

В то же время полицейские пытались спокойно объяснить, что лишь выполняют свою работу.

Прямая речь Гогилашвили к патрульному: "Ты что, тупой? Ты что, о**ший, что ли?! Что с тобой, тебя что, припудрило?"

Предыстория: Замминистра внутренних дел Гогилашвили скандалил с правоохранителями на въезде в зону ООС, нецензурно выражался, возмущался, что его не узнали в лицо, и угрожал.

Министр внутренних дел Денис Монастырский после обнародования скандального видео с Гогилашвили пообещал дисциплинарное расследование для установления обстоятельств инцидента. Такое заявление он сделал в субботу, об увольнении тогда речь не шла. Сам Гогилашвили тогда же извинился за "чрезмерную эмоциональность".

Президент Владимир Зеленский попросил главу МВД и правительство уволить Александра Гогилашвили с должности замминистра.

Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского, а у самого Гогилишвили есть паспорт гражданина России.