Заступника голови МВС Гогілашвілі після скандалів звільнили

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області звільнено.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, розпорядження прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від 13 грудня 2021 року (№1639-р)

Деталі: Рішення про звільнення ухвалили на рівні Кабінету міністрів на підставі заяви самого чиновника.

Дослівно розпорядження Кабміну: "Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням".

Довідка: Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистим помічником президента Володимира Зеленського, а в самого Гогілішвілі є паспорт громадянина Росії.

Передісторія: