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Заступника голови МВС Гогілашвілі після скандалів звільнили

Понеділок, 13 грудня 2021, 10:14
Заступника голови МВС Гогілашвілі після скандалів звільнили
Олександр Гогілашвілі, фото з сайту МВС

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі після його скандальної поведінки з правоохоронцями на в'їзді до Донецької області звільнено.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, розпорядження прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від 13 грудня 2021 року (№1639-р)

Деталі: Рішення про звільнення ухвалили на рівні Кабінету міністрів на підставі заяви самого чиновника.

Дослівно розпорядження Кабміну: "Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням".

Довідка: Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистим помічником президента Володимира Зеленського, а в самого Гогілішвілі є паспорт громадянина Росії.

Передісторія: 

  • 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював проведення дисциплінарного провадження щодо цього випадку та запропонував уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади на час провадження.
  • Гогілашвілі вибачився "за свою зайву емоційність" і пообіцяв сприяти проведенню розслідування інциденту на блокпості в зоні ООС.
  • Президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ і Кабмін звільнити Олександра Гогілашвілі через інцидент.
  • Після резонансного відео зі скандалом на блокпосту на сході рядові працівники поліції передали журналісту УП відеозапис суперечки Гогілашвілі з патрульними поліцейськими у Києві.

Українська правда, оновлено о 13:03

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Теми: МВСскандалкадриКабінет міністрів
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