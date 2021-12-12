Скандал з Гогілашвілі: Зеленський просить звільнити заступника глави МВС

Президент Володимир Зеленський попросив очільника МВС та уряд звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра.

Джерело: Зеленський в Telegram

Деталі: Своє прохання президент оприлюднив через добу після інциденту, про який написали медіа, і який спричинив суспільний резонанс.

На відео Гогілашвілі скандалив із правоохоронцями на в'їзді в зону ООС, лаявся, обурювався, що його не впізнали в обличчя й погрожував.

Зеленський у своєму дописі наголосив, що демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності, зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується.

Дослівно: "На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником.

Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин".

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