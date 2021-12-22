Мер Чернігова пов'язав обшуки з тиском на себе з Офісу президента
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що обшуки на комунальних підприємствах проводять, щоби тиснути на нього та примусити до співпраці з владою.
Джерело: facebook-сторінка Атрошенка
Пряма мова: "Для розуміння: за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків
А за шість попередніх років лише 11.
Все пояснюється тією ж однією фразою: "Ваш мер багато говорить".
Вони вдаються до політичного переслідування того, хто не мовчить про непрофесійні дії центральної влади та про згортання децентралізації. Але це бумеранг, і він обов’язково повернеться до тих, хто його запускає.
Я не стану "слугою" офіса президента. Бо служу своїм виборцям і своєму рідному місту".
Деталі: Атрошенко додав, що обшуки проводять через його участь у виборчому процесі на 206 окрузі.
Крім того, на думку мера Чернігова, комунальні підприємства перевіряють через його критику підходів влади до місцевого самоврядування. Зокрема, стосовно вирішення проблеми тарифів комунальних послуг і розподілу бюджету, коли, за словами Атрошенка, мільярди надсилають в рідний регіон президента Володимира Зеленського – Дніпропетровщину.
Передісторія:
- 21 грудня Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило корупційну "схему" на ремонті доріг у Чернігові. Зокрема, до схеми були залучені два місцеві асфальтобетонні заводи, що пов’язують з Атрошенком.
- Раніше Атрошенко назвав курс України в НАТО "фігнею". Згодом він пояснив свою позицію тим, що його обурюють багаторічні політичні обговорення курсу на вступ до військового альянсу, "поки на Донбасі гинуть наші хлопці".