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Мер Чернігова пов'язав обшуки з тиском на себе з Офісу президента

Середа, 22 грудня 2021, 12:30
Мер Чернігова пов'язав обшуки з тиском на себе з Офісу президента
Владислав Атрошенко. Фото з Фейсбук-сторінки мера

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що обшуки на комунальних підприємствах проводять, щоби тиснути на нього та примусити до співпраці з владою.

Джерело: facebook-сторінка Атрошенка

Пряма мова: "Для розуміння:  за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків

А за шість попередніх років лише 11.

Все пояснюється тією ж однією фразою: "Ваш мер багато говорить". 

Вони вдаються до політичного переслідування того, хто не мовчить про непрофесійні дії центральної влади та про згортання децентралізації. Але це бумеранг, і він обов’язково повернеться до тих, хто його запускає. 

Я не стану "слугою" офіса президента. Бо служу своїм виборцям і своєму рідному місту".

Деталі: Атрошенко додав, що обшуки проводять через його участь у виборчому процесі на 206 окрузі.

Крім того, на думку мера Чернігова, комунальні підприємства перевіряють через його критику підходів влади до місцевого самоврядування. Зокрема, стосовно вирішення проблеми тарифів комунальних послуг і розподілу бюджету, коли, за словами Атрошенка, мільярди надсилають в рідний регіон президента Володимира Зеленського – Дніпропетровщину.

Передісторія

  • 21 грудня Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило корупційну "схему" на ремонті доріг у Чернігові. Зокрема, до схеми були залучені два місцеві асфальтобетонні заводи, що пов’язують з Атрошенком.
  • Раніше Атрошенко назвав курс України в НАТО "фігнею". Згодом він пояснив свою позицію тим, що його обурюють багаторічні політичні обговорення курсу на вступ до військового альянсу, "поки на Донбасі гинуть наші хлопці".

Українська правда

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Теми: ЧернігівобшукиОфіс президентамісцева влада
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