Мер Чернігова пов'язав обшуки з тиском на себе з Офісу президента

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко вважає, що обшуки на комунальних підприємствах проводять, щоби тиснути на нього та примусити до співпраці з владою.

Джерело: facebook-сторінка Атрошенка

Пряма мова: "Для розуміння: за місяць на підприємствах Чернігова відбулося 55 (!) обшуків

А за шість попередніх років лише 11.

Все пояснюється тією ж однією фразою: "Ваш мер багато говорить".

Вони вдаються до політичного переслідування того, хто не мовчить про непрофесійні дії центральної влади та про згортання децентралізації. Але це бумеранг, і він обов’язково повернеться до тих, хто його запускає.

Я не стану "слугою" офіса президента. Бо служу своїм виборцям і своєму рідному місту".

Деталі: Атрошенко додав, що обшуки проводять через його участь у виборчому процесі на 206 окрузі.

Крім того, на думку мера Чернігова, комунальні підприємства перевіряють через його критику підходів влади до місцевого самоврядування. Зокрема, стосовно вирішення проблеми тарифів комунальних послуг і розподілу бюджету, коли, за словами Атрошенка, мільярди надсилають в рідний регіон президента Володимира Зеленського – Дніпропетровщину.

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