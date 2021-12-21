ДБР обшукала офіси, пов’язані з мером Чернігова, через махінації на ремонті доріг

Обшуки в офісі комерційних структур, залучених у схему. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в офісах комерційних структур, пов’язаних із міським головою Чернігова Владиславом Атрошенком.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі Територіального управління ДБР Києва перевіряють причетність посадовців Чернігівської міської ради до розтрати та привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг в обласному центрі. Оборудка проводилась спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та ряду приватних структур.

У межах досудового розслідування ТУ ДБР Києва провело обшуки у комерційних структурах, які афілійовані з головою Чернігівської міської ради. За даними слідства, їх діяльність координувалась з одного офісного центру".

Деталі: За версією слідства, посадовці Чернігівської міськради створювали неконкурентні умови для учасників в 4 тендерах. Унаслідок цього в усіх тендерах перемогла визначена компанії.

Як стверджують правоохоронці, ця "компанія-переможець" постачала асфальтобетонну суміш з двох місцевих заводів, пов’язаних із керівництвом Чернігівської міської ради.

Ціни на на суміш були штучно завищеними, але за попередньою оцінкою ДБР вона була неякісною. Наразі проходять профільні експертизи, які повинні встановити якість суміші.

У ході обшуків слідчі вилучили 1,6 мільйона гривень та 60 тис. доларів США, чорнову фінансово-господарську звітність й печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру.

Кримінальне провадження відкрили за статтею "Зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки". За цією статтею максимальне покарання становить 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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