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Мэр Чернигова связывает обыски с давлением на себя из Офиса президента

Среда, 22 декабря 2021, 13:30

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко считает, что обыски на коммунальных предприятиях проводят, чтобы давить на него и принудить к сотрудничеству с властями.

Источник: facebook-страница Атрошенко

Прямая речь: "Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова произошло 55 (!) обысков

А за шесть предыдущих лет всего 11.

Все объясняется той же одной фразой: Ваш мэр много говорит.

Они прибегают к политическому преследованию того, кто не молчит о непрофессиональных действиях центральной власти и о сворачивании децентрализации. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает.

Я не стану "слугой" офиса президента. Я служу своим избирателям и своему родному городу".

Детали: Атрошенко добавил, что обыски проводятся из-за его участия в избирательном процессе на 206 округе.

Кроме того, по мнению мэра Чернигова, коммунальные предприятия проверяют из-за его критики подходов власти к местному самоуправлению. В частности, касательно решений проблемы тарифов коммунальных услуг и распределения бюджета, когда, по словам Атрошенко, миллиарды присылают на родной регион президента Владимира Зеленского – Днепропетровщину.

Предыстория: 

  • 21 декабря Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило коррупционную "схему" на ремонте дорог в Чернигове. В частности, в схеме были задействованы два местных асфальтобетонных завода, которые связывают с окружением Атрошенко.
  • Ранее Атрошенко назвал курс Украины в НАТО "фигней". Впоследствии он объяснил свою позицию тем, что его возмущают многолетние политические обсуждения курса на вступление в военный альянс, "пока на Донбассе гибнут наши ребята".

Украинская правда
Темы: ЧерниговобыскиОфис президентаместная власть
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