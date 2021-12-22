Українські військові провели бойові стрільби з "Джавелінів" на Донбасі

На Донеччині, в зоні проведення ООС, відбулися бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Джерело: телеканал "Дом" у Telegram

Деталі: Згідно з повідомленням, комплекси Javelin вперше застосували на Донеччині. Вони можуть знищувати танки на відстані до 5 км.

За даними телеканалу, головна перевага "Джавелінів" – легкість в управлінні. Ракета після пуску може сама наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби.

Зараз на озброєнні ЗСУ – майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до "Джавелінів". Їх можуть застосувати на Донбасі у разі повномасштабного російського вторгнення.

Передісторія: Сполучені Штати Америки в межах домовленостей щодо військової допомоги передали Україні ще 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них.