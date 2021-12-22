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Украинские военные провели боевые стрельбы из "Джавелинов" на Донбассе

Среда, 22 декабря 2021, 14:27
скриншот с видео телеканала "Дом"

В Донецкой области, в зоне проведения ООС, состоялись боевые стрельбы из американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Источник: телеканал "Дом" в Telegram

Детали: Согласно сообщению, комплексы Javelin впервые применили на Донбассе. Они могут уничтожать танки на расстоянии до 5 километров.

По данным телеканала, главное преимущество "Джавелинов" – легкость в управлении. Ракета после пуска может сама наводиться на цель, что позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы.

Сейчас на вооружении ВСУ – почти 100 пусковых установок и около 500 ракет к "Джавелинам". Их могут применить на Донбассе в случае полномасштабного российского вторжения.

Предыстория: Соединенные Штаты Америки в рамках договоренностей по военной помощи передали Украине еще 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

Темы: джавелинВооруженные силыоружиеСШАДонбасс
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