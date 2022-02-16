Зеленський не бачить відведення військ Росією

Президент Володимир Зеленський каже, що наразі немає ознак реального відведення військ Росією від українських кордонів.

Джерело: BBC з коментарем Зеленського, пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Чесно кажучи, ми реагуємо на ту ситуацію, яку маємо, і ми поки що не бачимо ніякого відведення (військ з боку Росії – ред.). Ми лише чуємо (такі заяви – ред.).

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Щодо загрози, я багато разів казав, що ми зберігаємо спокій на тлі різних загроз, бо ми пам’ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років.

Поки що, це тільки заяви (Росії щодо відведення військ – ред.)".

Деталі: На думку президента, всі люди зможуть побачити ознаки деескалації, коли це станеться, а не тільки військові чи розвідка.

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Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Рівненщині, де спостерігає за тактичними навчаннями українських військових "Заметіль-2022". Зокрема, він спостерігав, як в армії тренуються застосовувати протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, а також ракетні комплекси Stinger, які західні партнери надали як підтримку на тлі загрози російського наступу

Цьогоріч 16 лютого в Україні призначено Днем єднання: уранці вся країна виконувала державний гімн та піднімала державні прапори у своїх містах і містечках.

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