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Літаком зі США привезли близько трьох сотень "Джавелінів"

Вівторок, 25 січня 2022, 22:32
Вантаж із озброєнням в американському літаку. Фото: посольство США в Україні

США передали Україні близько 300 протитанкових комплексів Javelin у пакеті безпекової допомоги, що надійшла літаком до аеропорту "Бориспіль" 25 січня. 

Джерело: facebook-сторінка посольства США в Україні, twitter-сторінка міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: У третьому пакеті допомоги США надіслали близько 79 тонн озброєння, зокрема 300 Джавелінів.

Це частина пакету озброєння, яке США надають Україні в розмірі 200 мільйонів доларів.

Розвантаження зброї з літака в аеропорту
Розвантаження зброї з літака в аеропорту "Бориспіль"
Фото: Посольство США в Україні
Пакування боєприпасів у американському літаку
Пакування боєприпасів у американському літаку
Фото: посольство США в Україні

Довідково: Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску. 

"Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Передісторія: 

  • Літак з третьою частиною допомоги приземлився в "Борисполі" близько 16:00 25 січня. У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".
  • Наприкінці грудня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена негласно дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів на підтримку оборонної сфери.
  • Західні ЗМІ писали, що до пакета цієї додаткової військової допомоги США для України увійдуть радіолокаційні системи та морське обладнання.
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що йдеться, зокрема, про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.
  • Станом на 24 січня 2022 року Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Українська правда
Теми: джавелінСШАарміязброявійна
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