Літаком зі США привезли близько трьох сотень "Джавелінів"

Вантаж із озброєнням в американському літаку. Фото: посольство США в Україні

США передали Україні близько 300 протитанкових комплексів Javelin у пакеті безпекової допомоги, що надійшла літаком до аеропорту "Бориспіль" 25 січня.

Джерело: facebook-сторінка посольства США в Україні, twitter-сторінка міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: У третьому пакеті допомоги США надіслали близько 79 тонн озброєння, зокрема 300 Джавелінів.

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Це частина пакету озброєння, яке США надають Україні в розмірі 200 мільйонів доларів.

Розвантаження зброї з літака в аеропорту "Бориспіль" Фото: Посольство США в Україні

Пакування боєприпасів у американському літаку Фото: посольство США в Україні

Довідково: Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску.

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"Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

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