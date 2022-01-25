Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Літаком зі США привезли близько трьох сотень "Джавелінів"

Вівторок, 25 січня 2022, 21:32
Літаком зі США привезли близько трьох сотень Джавелінів
Вантаж із озброєнням в американському літаку. Фото: посольство США в Україні

США передали Україні близько 300 протитанкових комплексів Javelin у пакеті безпекової допомоги, що надійшла літаком до аеропорту "Бориспіль" 25 січня. 

Джерело: facebook-сторінка посольства США в Україні, twitter-сторінка міністра оборони Олексія Резнікова

Деталі: У третьому пакеті допомоги США надіслали близько 79 тонн озброєння, зокрема 300 Джавелінів.

Реклама:

Це частина пакету озброєння, яке США надають Україні в розмірі 200 мільйонів доларів.

Розвантаження зброї з літака в аеропорту
Розвантаження зброї з літака в аеропорту "Бориспіль"
Фото: Посольство США в Україні
Пакування боєприпасів у американському літаку
Пакування боєприпасів у американському літаку
Фото: посольство США в Україні

Довідково: Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску. 

ВІДЕО ДНЯ

"Джавелін" призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА.

Передісторія: 

  • Літак з третьою частиною допомоги приземлився в "Борисполі" близько 16:00 25 січня. У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".
  • Наприкінці грудня 2021 року адміністрація президента США Джо Байдена негласно дозволила надати Україні додаткові 200 мільйонів доларів на підтримку оборонної сфери.
  • Західні ЗМІ писали, що до пакета цієї додаткової військової допомоги США для України увійдуть радіолокаційні системи та морське обладнання.
  • Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що йдеться, зокрема, про додаткові обсяги обладнання та оборонної зброї, включно з летальною.
  • Станом на 24 січня 2022 року Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

Українська правда
Теми: джавелінСШАарміязброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден розмірковує над персональними санкціями проти Путіна
Столтенберг розповів, що буде у відповіді НАТО на вимоги Кремля
НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг
Макрон зідзвониться з Путіним, щоб почути роз’яснення намірів щодо України
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: