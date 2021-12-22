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Данілов: Біля українських кордонів 100-тисячна армія Росії

Середа, 22 грудня 2021, 14:13
Данілов: Біля українських кордонів 100-тисячна армія Росії
фото AFP via Getty Images

Біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських військових.

Джерело: секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу в середу, чиї слова передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогоднішній день те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону".

Деталі: Данілов вкотре відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною, але президент та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі. "Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, - це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, - все це ми відслідковуємо", - запевнив секретар Радбезу.

Він також нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон "Про основи національного спротиву", що дозволить посилити обороноздатність країни. "У нас додатково з’являються ресурси, і територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч агресору. Зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користуватись, але за необхідності всі громадяни знають, що треба робити", - наголосив секретар РНБО.

Передісторія: Влітку президент Володимир Зеленський підписав закони "Про основи національного спротиву" та "Про чисельність Збройних сил України".

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяарміякордонУкраїнаДанілов
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