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Данилов: Возле украинских границ 100-тысячная армия России

Среда, 22 декабря 2021, 15:13
фото AFP via Getty Images

У границ Украины на расстоянии 200 км находятся 122 тысячи российских военных.

Источник: секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в среду, чьи слова передает "Укринформ"

Прямая речь: "Что касается непосредственно количества войск… На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находятся за 200 км и 143 тыс. 500 военных Российской Федерации – на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы".

Детали: Данилов в очередной раз отметил, что с 2014 года ситуация у границ Украины никогда не была спокойной, но президент и высшее военное руководство страны держат ситуацию на контроле. "Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения, - это не может произойти мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня, для этого нужно готовиться, - все это мы отслеживаем", - заверил секретарь Совбеза.

Он также напомнил, что с 1 января 2022 года вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления", который позволит усилить обороноспособность страны. "У нас дополнительно появляются ресурсы, и территориальная оборона при необходимости даст обязательно отпор агрессору. Оружие нужно держать смазанным. Желательно им не пользоваться, но при необходимости все граждане знают, что нужно делать", - подчеркнул секретарь СНБО.

Предыстория: Летом президент Владимир Зеленский подписал законы "Об основах национального сопротивления" и "О численности Вооруженных сил Украины".

Темы: РосcияармияграницаУкраинаДанилов
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