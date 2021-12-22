Водія "слуги" Галушка оштрафували та забрали водійське – Монастирський
Водія народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка позбавили права керування на 1 рік і оштрафували на 10200 гривень.
Джерело: глава МВС Денис Монастирський у Facebook
Пряма мова Монастирського: "Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування.
Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень.
Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо".
Деталі: Монастирський нагадав, що у парламенті наразі перебуває законопроєкт про відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.
Передісторія:
- Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возять цього нардепа. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.
- У фракції "Слуга народу" засудили поведінку нардепа й пообіцяли покарати його. Водночас речниця фракції СН зазначила, що сам Галушко заявив, нібито це відео з метою шантажу проти нього використовувало колишнє керівництво Міністерства внутрішніх прав.
- Ексглава МВС Арсен Аваков каже, що обговорював поведінку нардепа Миколи Галушка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та його колегою Денисом Монастирським рік тому, і епізод, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний.