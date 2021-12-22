Водія "слуги" Галушка оштрафували та забрали водійське – Монастирський

Водія народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка позбавили права керування на 1 рік і оштрафували на 10200 гривень.

Джерело: глава МВС Денис Монастирський у Facebook

Пряма мова Монастирського: "Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування.

Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень.

Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо".

Деталі: Монастирський нагадав, що у парламенті наразі перебуває законопроєкт про відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

Передісторія: