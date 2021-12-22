Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Водія "слуги" Галушка оштрафували та забрали водійське – Монастирський

Середа, 22 грудня 2021, 20:52
фото ілюстративне, поліція

Водія народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка позбавили права керування на 1 рік і оштрафували на 10200 гривень.

Джерело: глава МВС Денис Монастирський у Facebook

Пряма мова Монастирського: "Інформую, що водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування.

Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на 1 рік і заплатив штраф 10200 гривень.

Звісно, бувають випадки негарної поведінки з боку поліцейських. І за це ми їх караємо".

Деталі: Монастирський нагадав, що у парламенті наразі перебуває законопроєкт про відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень.

Передісторія

  • Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення ПДР водія і авто, що возять цього нардепа. Поліцейські зупинили авто в центрі Києва за порушення правил дорожнього руху – перетин подвійної смуги - приблизно о 4 ранку.
  • У фракції "Слуга народу" засудили поведінку нардепа й пообіцяли покарати його. Водночас речниця фракції СН зазначила, що сам Галушко заявив, нібито це відео з метою шантажу проти нього використовувало колишнє керівництво Міністерства внутрішніх прав.
  • Ексглава МВС Арсен Аваков каже, що обговорював поведінку нардепа Миколи Галушка з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та його колегою Денисом Монастирським рік тому, і епізод, який став надбанням громадськості зараз, не єдиний.

Українська правда
Теми: МВСМонастирськийСлуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Усі новини...
МВС
Галушко знову назвав "дебілами" поліцейських, які зупиняли його автівку
СБУ не шукала російський паспорт у Гогілашвілі - не було запитів
Шмигаль не відповів на питання про Гогілашвілі: Пишіть запит
Останні новини
09:35
Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
Усі новини...