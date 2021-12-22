Водителя "слуги" Галушко оштрафовали и забрали водительское – Монастырский

Водитель народного депутата от "Слуги народа" Николая Галушко лишили права управления на 1 год и оштрафовали на 10200 гривен.

Источник: глава МВД Денис Монастырский в Facebook

Прямая речь Монастырского: "Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манер общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправонарушениях за отказ пройти освидетельствование.

Решением Печерского районного суда Киева он лишен права на 1 год и заплатил штраф 10200 гривен.

Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем".

Детали: Монастырский напомнил, что в парламенте сейчас находится законопроект об ответственности за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен.

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