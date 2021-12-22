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В ОП заявляют, что увидели готовность России к деэскалации на Донбассе

Среда, 22 декабря 2021, 20:55
В ОП заявляют, что увидели готовность России к деэскалации на Донбассе
фото: аЛеЕКСеЙ БРАТУЩАК

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

Источник: исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Костина: "Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу".

Детали: На заседании достигли общего понимания необходимости возобновления действия режима прекращения огня в рамках мер, согласованных 22 июля 2020 года.

Отмечается, что украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии прикосновения.

Напомним: У границ Украины на расстоянии 200 км находится 122 тысячи российских военных – секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что ситуация с 2014 года у границ никогда не была спокойной, но президент и высшее военное руководство страны держит ситуацию на контроле.

Украинская правда

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Темы: Офис президентаТКГДонбассвойнаРосcия
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