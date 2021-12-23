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Штаб ООС повідомляє про "тишу" на Донбасі протягом доби

Четвер, 23 грудня 2021, 07:27
фото: штаб ООС

22 грудня та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку проросійських найманців порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".

Що передувало: В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, яке дає змогу "засвідчити стриманий оптимізм" щодо можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.

Нагадаємо: За добу 21 грудня з боку проросійських найманців зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, біля Красногорівки українські військові знищили безпілотний літальний апарат окупантів.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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