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Штаб ООС сообщает о "тишине" на Донбассе в течение суток

Четверг, 23 декабря 2021, 07:27

22 декабря и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны пророссийских наемников нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

Предыстория: В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

Напомним: За сутки 21 декабря со стороны пророссийских наемников зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, возле Красногоровки украинские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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