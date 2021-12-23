Німеччина готова до будь-яких форматів переговорів з Росією щодо України

Берлін віддає перевагу "нормандському формату", проте готовий і до інших моделей для діалогу з Москвою щодо ситуації навколо України.

Про це заявив у Берліні офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"В принципі ми хочемо зробити свій внесок у деескалацію і готові до будь-яких переговорів", - зазначив Гебештрайт.

За його словами, жоден із можливих шляхів для діалогу не слід закривати.

При цьому представник уряду Німеччини додав, що сам Берлін віддає перевагу "нормандському формату" за участю Німеччини, Франції, України та Росії.

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також закликала до переговорів з Москвою.

"Моє занепокоєння велике", - заявила вона, додавши, що Берлін має докласти зусиль "до останнього міліметра" задля досягнення діалогу. За її словами, необхідно розмовляти, навіть якщо є пропозиції, які, з позиції Німеччини не можуть бути в основі переговорів, зазначила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про залучення США до переговорів Донбасу та план з 10 пунктів, який він запропонував усім можливим сторонам переговорів.

Володимир Зеленський стверджує, що зараз ні українська, ні російська сторона не просять одна іншу про переговори Зеленський-Путін.

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