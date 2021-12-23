Германия готова к любым форматам переговоров с Россией по Украине

Берлин предпочитает "нормандский формат", однако готов и к другим моделям для диалога с Москвой относительно ситуации вокруг Украины.

Об этом заявил в Берлине официальный представитель правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"В принципе, мы хотим внести свой вклад в деэскалацию и готовы к любым переговорам", - отметил Гебештрайт.

По его словам, ни один из возможных путей для диалога не следует закрывать.

При этом представитель правительства Германии добавил, что сам Берлин предпочитает "нормандский формат" с участием Германии, Франции, Украины и России.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также призвала к переговорам с Москвой.

"Моя обеспокоенность велика", - заявила она, добавив, что Берлин должен приложить усилия "до последнего миллиметра" для достижения диалога. По ее словам, необходимо разговаривать, даже если есть предложения, которые с позиции Германии не могут основываться на переговорах, отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о привлечении США к переговорам по Донбассу и плане из 10 пунктов, который он предложил всем возможным сторонам переговоров.

Владимир Зеленский утверждает, что сейчас ни украинская, ни российская сторона не просят друг друга о переговорах Зеленский-Путин.

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