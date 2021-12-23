Режим "тиші" на Донбасі не порушують уже понад добу
Четвер, 23 грудня 2021, 12:26
На Донбасі вже більше доби не фіксують порушення режиму припинення вогню.
Джерело: зведення Міністерства оборони
Деталі: Станом на 11 годину 23 грудня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі українські військові не зафіксували порушень режиму "тиші" з боку російських військ.
Упродовж минулої доби російські бойовики на Донбасі також не порушували "режим тиші".
Що було раніше: Востаннє порушення режиму "тиші" в зоні ООС фіксували 21 грудня, зокрема зранку поранили українського військового біля Широкиного.
Українська правда