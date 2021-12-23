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Режим "тишины" на Донбассе не нарушают уже более суток

Четверг, 23 декабря 2021, 11:26
Режим тишины на Донбассе не нарушают уже более суток
иллюстративное фото пресс-центра оос

На Донбассе уже больше суток не фиксируют нарушение режима прекращения огня.

Источник: сводка Министерства обороны

Детали: По состоянию на 11:00 23 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные не зафиксировали нарушений режима "тишины" со стороны российских войск.

За прошедшие сутки российские боевики на Донбассе также не нарушали режим тишины.

Что было раньше: Последнее нарушение режима "тишины" в зоне ООС фиксировали 21 декабря, в частности, утром ранили украинского военного возле Широкиного.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСДонбассРосcия
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