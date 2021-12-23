Против задержанного в Беларуси журналиста "Радио Свобода" возбудили уголовное дело
Четверг, 23 декабря 2021, 14:44
В отношении задержанного белорусского журналиста "Радио Свобода" Андрея Кузнечика возбуждено уголовное дело.
Источник: белорусская служба "Радио Свобода"
Детали: Кузнечика не выпустили из-под стражи в тюрьме Окрестино спустя месяц после ареста.
Его родственникам сообщили, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело, однако не раскрыли, по какой статье.
Семья также узнала, что журналиста планируют перевести в Минский следственный изолятор №1.
Ему дважды продлили арест по истечении сроков предыдущих.
Предыстория:
Украинская правда