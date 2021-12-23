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Против задержанного в Беларуси журналиста "Радио Свобода" возбудили уголовное дело

Четверг, 23 декабря 2021, 13:44
Против задержанного в Беларуси журналиста Радио Свобода возбудили уголовное дело

В отношении задержанного белорусского журналиста "Радио Свобода" Андрея Кузнечика возбуждено уголовное дело.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Кузнечика не выпустили из-под стражи в тюрьме Окрестино спустя месяц после ареста.

Его родственникам сообщили, что в отношении журналиста возбуждено уголовное дело, однако не раскрыли, по какой статье.

Семья также узнала, что журналиста планируют перевести в Минский следственный изолятор №1.

Ему дважды продлили арест по истечении сроков предыдущих.

Предыстория: 

  • Журналиста Кузнечик задержали 25 ноября в Минске. Тогда ни самому журналисту, ни его супруге боевики не объяснили, на каких основаниях проводят задержание.
  • 3 декабря суд в Беларуси признал информационную деятельность "Радио Свобода" экстремизмом.

Украинская правда

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Темы: Беларусьмедиасвобода словаЛукашенко
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