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"Слуга" Шевченко – Лукашенку: Вас третина українців хочуть бачити своїм президентом

Вівторок, 20 квітня 2021, 17:02
Слуга Шевченко – Лукашенку: Вас третина українців хочуть бачити своїм президентом

Депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Євгеній Шевченко заявив у Мінську Олександру Лукашенку, що того більше третини українців хочуть бачити своїм президентом.

Джерело: відео зустрічі, яке оприлюднило інформаційне агентство Білорусі БелТА

Пряма мова Шевченка: "Для мене це дуже висока честь. Навіть з точки зору дипломатії, коли президент держави приймає простого депутата - це дуже знакова подія для мене.

Ми зараз переживаємо те, що переживали за часів Київської Русі, коли було роздроблення і зовнішній фактор-вектор заважав, і нас, братські народи, поділяли, потім ми втрачали державність і були під гнітом іга і так далі.

я хочу висловити свою позицію, чому я так себе веду. Це не просто, тому що я так один. Так, це моє внутрішнє переконання. Я вважаю, що Україна і Білорусь це два найближчих народи. І хто б не був при владі, що б не відбувалося, ніколи цей народ не розділити ...

І соціологія це показує, що українці... люблять Білорусь і білоруський народ, і вони внутрішньо, навіть ті, хто не може сказати цього , вони чинять опір тому, що відбувається. Я просто висловлюю думку цих людей... Соціологія показує, що на сьогодні 36% українців хотіли б бачити Вас своїм президентом України. Це ж не просто так, це соціологія, це наука.

Тому ті заяви, які роблять деякі наші політики, - це неприпустимо. І чому я це роблю, це небезпечно, це не вітається, я зараз приїду - а все ЗМІ, безумовно, будуть на мене бруд лити ... Вся політика, яка спрямована на руйнування зв'язків економічних, дружніх з сусідами - ніколи нічого доброго Україні не принесе".

Довідково: За результатами опитування КМІС, 36% українців довіряють Лукашенку, але противників у Лукашенка в Україні ще більше.

Передісторія:

  • Шевченко 20 квітня приїхав на зустріч до Лукашенка до Палацу Незалежності в Мінську.
  • Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що політсила вимагатиме пояснень від Шевченка у четвер 22 квітня.
  • Лукашенко й Шевченко на зустрічі обговорювали можливості врегулювання ситуації на Донбасі.
  • Україна не визнає Лукашенка як президента Білорусі.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуЛукашенкоукраїнці
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